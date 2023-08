Vadis Odjidja explique les raisons de son transfert surprise

À l'âge de 34 ans, Vadis Odjidja a choisi de se lancer dans une nouvelle aventure à l'étranger et s'est rendu en Croatie. Il y joue actuellement pour le club croate de Hajduk Split, où il a tout de suite impressionné.

Odjidja a commencé la saison en force avec sa nouvelle équipe et a immédiatement obtenu un six sur six. Il a également remporté une victoire 1-2 contre son grand rival, le Dinamo Zagreb. Lors de ce match, Odjidja a également été décisif en délivrant une passe décisive pour le but victorieux dans les arrêts de jeu.

Le milieu de terrain se sent également bien à Hajduk Split, où il peut travailler avec l'entraîneur Ivan Leko. "S'il n'avait pas été là, je pense que Hajduk n'aurait même pas pensé à moi", a déclaré Odjidja à Sportklub.

"Il était important pour moi d'aller dans un club où l'entraîneur me connaît et veut me faire jouer sur mes qualités. Split est aussi une très belle ville, mais je sais que je ne suis pas ici en vacances. Il y a du travail à faire".

Des retrouvailles sont possibles pour Odjidja, qui pourrait redevenir le coéquipier d'Ivan Perisic. En effet, l'ancienne star du Club de Bruges a été associée à un retour dans son club formateur, l'Hajduk Split. "Il ne m'a rien promis, mais il m'a dit qu'il examinerait sa situation", m'a confié Odjidja. "J'espère qu'il reviendra bientôt et que nous pourrons à nouveau jouer et nous amuser ensemble", conclut-il.