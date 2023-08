Retour surprise pour Michy Batshuayi ?

Michy Batshuayi pourrait bien retourner en France ! L'attaquant belge, évoluant au Fenerbahce, aurait vu le RC Lens s'intéresser à lui.

Stop ou encore pour Batshuayi au Fenerbahce ? Le Diable Rouge a en effet vu arriver Edin Dzeko et Dusan Tadic dans son club. A 29 ans et à moins d'un an de l'Euro, il a absolument besoin de temps de jeu.

La solution pour l'ancien de l'Olympique de Marseille, ce pourrait bien être un retour en Ligue 1. Les médias turcs expliquent en effet que Fenerbahce aurait reçu une offre de 9 millions d'euros de la part de Lens.

Batshuayi se relancera-t-il dans un grand championnat, indirectement grâce au départ d'Openda vers Leipzig ? Affaire à suivre !