Pourquoi le mercato d'Anderlecht mettra un certain temps avant de porter ses fruits

Anderlecht a définitivement lancé sa saison en s'imposant ce dimanche face au champion en titre, l'Antwerp. Les Mauves semblent sur la bonne voie, mais devront attendre avant que certains nouveaux joueurs offrent leur plein potentiel.

"C'est une équipe qui va continuer à grandir tout au long de la compétition", a déclaré Brian Riemer à plusieurs reprises. En affirmant cela, le tacticien danois ne s'est pas trompé. Anderlecht est en effet en reconstruction et ne peut raisonnablement attendre que ses acquisitions estivales soient directement performantes.

Kasper Dolberg : de belles promesses

Arrivé à Bruxelles pour se relancer après plusieurs années de galère, le Danois semble déjà retrouver des sensations. En difficulté face à Burgess lors de son premier match, il avait pourtant réussi à se démarquer du reste de ses coéquipiers en proposant plusieurs déplacements intéressants. Unique buteur de la victoire face à l'Antwerp, l'ancien de l'Ajax et de Nice retrouvera petit à petit la confiance s'il continue de la sorte.

© photonews

Louis Patris : la tactique, mais aucun doute au niveau de qualités

Cela a déjà été traité à plusieurs reprises dans nos colonnes ces derniers jours. Il faut dire que la décision de Riemer de mettre Patris sur le banc dès la deuxième journée de championnat en a surpris plus d'un.

Sans doute, le coach avait vu - contre l'Union - que l'ancien d'OHL a encore des difficultés à équilibrer ses efforts défensifs et son travail défensif. Tester Sardella fut le bon choix.

Mais à long terme, Patris devrait se forger une place de choix dans le système de Riemer. Les qualités, cela semble évident qu'il les a. Ce sera aussi au Danois de ne pas risquer de gâcher un tel transfert, en s'adaptant.

Justin Lonwijk : le physique

Concernant le milieu de terrain néerlandais, il est évident qu'il doit encore travailler pour retrouver sa meilleure forme physique. Cela était frappant ce dimanche : monté vers l'heure de jeu, il se tenait déjà les genoux après 10 minutes.

Quoi de plus logique : Lonwijk n'a plus joué depuis le 23 mai dernier. Sa préparation a également commencé il y a seulement deux semaines.

Pas de panique donc, ni du côté du joueur ou du staff médical. Reste que Riemer devra attendre un certain temps avant de l'inclure durablement dans le 11. Cela se fera progressivement.

Luis Vazquez : la communication, et l'adaptation

Concernant Vazquez, l'intégration se réalisera à un autre niveau : le langage. L'Argentin ne parle en effet pas un mot d'anglais. Anderlecht lui a demandé de suivre des cours, mais cela prendra logiquement un certain temps.

Au niveau physique, Vazquez est par contre au point. Il s'est entraîné et a joué avec Boca Juniors jusqu'à la fin juillet. L'attaquant devra néanmoins s'habituer au football belge et aux préceptes de Riemer, adepte du pressing. Ce que Vazquez n'avait pas vraiment l'habitude de faire aux Boca Juniors. Mais bon, on connait la synergie historique entre le RSCA et ses Argentins...