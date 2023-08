"D'autres joueurs vont arriver" : Alexander Blessin en dit plus sur la suite du mercato de l'Union Saint-Gilloise

Le mercato saint-gillois est définitivement bien agité. Les départs de Senne Lynen et Bart Nieuwkoop devraient être compensés...mais pas seulement.

Malgré le six sur six réussi par l'Union Saint-Gilloise face à Anderlecht et au Standard, tous les doutes n'ont pas disparu quant à la saison de l'Union. Depuis la victoire à Sclessin, Bart Nieuwkoop et Senne Lynen sont partis, respectivement à Feyenoord et au Werder Brême.

"Le transfert de Senne était attendu. Pour Nieuwkoop, c'était un peu plus une surprise, mais il était à un an de la fin de son contrat" confie Alexander Blessin à L'Avenir. Des départs qui appellent de nouvelles recrues dans les jours à venir : "La période du mercato n'est pas encore terminée, il y aura encore d'autres joueurs qui viendront renforcer l'équipe" confirme-t-il.

L'entraîneur saint-gillois explique aussi attendre du renfort à un autre poste : "L'arrivée d'un nouvel attaquant de pointe est imminente". Comme l'on pouvait s'y attendre, l'équipe alignée à partir du mois de septembre risque d'être très différente de celle qui a failli remporter le titre la saison dernière.