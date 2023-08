Anderlecht et le Standard représentés dans le onze du weekend, l'Union Saint-Gilloise peut continuer de sourire

La troisième journée a réservé son lot de scores fleuves. Malgré cela, l'équipe de la semaine reste assez homogène.

Gardien

Le weekend n'aura pas été marqué par des performances époustouflantes des gardiens. Mais en repoussant plusieurs frappes trudonnaires et en faisant le ménage dans son rectangle sur quelques ballons chauds, Maxime Dupé a aidé un Anderlecht brouillon et réduit à dix à garder le zéro pour l'emporter à Saint-Trond.

Pour son retour dans les buts de La Gantoise, Paul Nardi aurait également pu prétendre à une place par ses arrêts importants lorsque les Buffalos étaient au coude-à-coude avec Westerlo.

Défenseurs

Autre symbole d'un Anderlecht plus brillant par son abnégation défensive que par son génie offensif, Moussa N'Diaye a décidé de la rencontre au Stayen a inscrit le tout premier but de sa carrière professionnelle. Dans l'axe de la défense, Zinho Vanheusden représente un Standard qui limite lui aussi la casse et aurait même pu repartir du Mambourg avec la victoire malgré le peu de créativité affichée dans le jeu. Le défenseur prêté par l'Inter maquille son manque de rythme avec des interventions bien senties dont il a le secret.

© photonews

Aux côtés de Vanheusden, Mujaid Sadick se forge une place grâce à sa belle prestation au sein de la défense de Genk au Cercle de Bruges. Alors que les Brugeois mettaient une sacrée pression pour égaliser, Sadick a repoussé bon nombre d'assauts adverses pour permettre à Genk d'accrocher une victoire qui fait du bien à tout un groupe. Sur le côté droit, Casper Terho a profité du départ de Bart Nieuwkoop pour une nouvelle fois marquer des points. Evoluant dans un rôle de piston, le Finlandais de 20 ans a ouvert le score des 25 mètres et a provoqué un penalty.

Milieux de terrain

Beaucoup de prétendants pour intégrer le onze au milieu ce weekend mais il a fallu faire des choix. Avec son doublé face à Eupen pour sa première titularisation avec le Club de Bruges, Philip Zinckernagel était incontournable. Le Danois a retrouvé Ronny Deila et compte bien continuer à régaler son entraîneur cette saison.

Avec sa magnifique frappe sur la transversale, Isaac Mbenza est passé tout proche de lui aussi régaler tout le monde, à commencer par les supporters de Charleroi. Son activité et ses débordements lui offrent tout de même une place dans l'équipe du weekend.

Beaucoup de créativité, qu'il convient d'équilibrer avec des profils d'habitude oubliés dans l'ombre. Avec son doublé inscrit face à Louvain, Cameron Puertas a largement dépassé sa fonction de relayeur, et se voit ainsi récompense pour sa générosité dans l'effort. Autre joueur travailleur par excellence, Alexis De Sart n'est pas étranger au bon début de saison du RWDM. Contre Malines, c'est même lui qui a délivré l'assist à Mickaël Biron sur le seul but de la partie.

Attaquants

C'est mathématique : avec quatre défenseurs et quatre milieux de terrain, il ne restait plus que deux places sur le front de l'attaque. C'est ainsi que malgré leur excellente prestation, Andreas Skov Olsen (doublé face à Eupen) et Mickaël Biron (auteur de son troisième but sur les deux derniers matchs avec le RWDM) doivent s'avouer vaincus face à deux habitués de cette rubrique.

A commencer par un Vincent Janssen ressuscité après avoir longtemps semblé loin du niveau observé la saison passée, avant les Playoffs. Auteur d'un triplé face à Courtrai, le Néerlandais a été l'Anversois le plus en vue. A ses côtés, Hugo Cuypers a une nouvelle fois fait la différence pour La Gantoise sur le terrain de Westerlo avec un doublé. Ce qui porte son total à...9 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues en ce début de saison.