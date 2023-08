Hein Vanhaezebrouck très amer suite au faux-pas des Buffalos

La Gantoise est parvenue à sauver les meubles à domiciles face au STVV.

La Gantoise recevait Saint-Trond, qui a bien failli jouer un mauvais tour aux Buffalos.

Menés 2-0, les hommes d'Hein Vanhaezebrouck évitent finalement la défaite, mais cela aurait pu être pire : "STVV est une bonne équipe. Je voulais faire passer ce message à mes joueurs. Ils font preuve de beaucoup de dynamisme et de mouvement. Nous étions bien informés et le staff a montré beaucoup d'images cette semaine aux joueurs", confiait HvH après la rencontre.

"Mais ils pensaient pouvoir gagner en ne jouant que sur notre expérience et à la qualité. Nous avons commencé un peu comme une pseudo-équipe de haut niveau et nous pensions que nous étions déjà arrivés", poursuit un coach un peu remonté par le très mauvais début de match.

Après la pause rafraîchissements, les choses se sont améliorées. Orban réduisait le score et permettait aux Buffalos d'enfin entrer dans la rencontre : "J'espère qu'il y avait quelque chose dans les bouteilles d'eau, et si c'est le cas, bravo à notre staff médical. Plus sérieusement, à ce moment là j'ai simplement répété tout ce qu'on a dit avant le match, la même chose."