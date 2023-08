"La Ligue des Champions ? Personne ne s'y attendait ici"

Ce mardi soir (21h), l'Antwerp reçoit l'AEK Athènes dans le cadre du match aller des barrages pour la Ligue des Champions.

Le coach anversois, Mark van Bommel, s'est présenté devant la presse avant cette première confrontation très importante.

Pour le Néerlandais, hors de question de regarder l'AEK de haut. "C'est un adversaire difficile, qui a de l'expérience en Europe. De plus, lors de la préparation, nous avons perdu contre eux 0-3. Ils n'étaient pas complets à l'époque, mais nous non plus.", a déclaré van Bommel dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Sans doute, lors de son arrivée à l'Antwerp il y a un an, van Bommel ne s'imaginait pas jouer un barrage pour la Ligue des Champions. "L'Europa League est notre filet de sécurité, même si nous ne voulons pas y penser maintenant. La Ligue des champions est une chose à laquelle personne ici ne s'attendait. C'est fantastique, non ?", s'est réjoui le coach du Grea Old.