Un tout grand talent belge décide de rester dans son club pour convaincre son entraîneur

Le nom d'Ayanda Sishuba circule depuis plusieurs mois chez les suiveurs de nos jeunes belges. Mais cette saison doit être celle de l'éclosion pour le milieu créatif du Racing Lens.

Plus tôt cet été, nous vous conseillions de bien retenir le nom d'Ayanda Sishuba (18 ans). Le jeune belge, international U18 et probablement bientôt parmi la nouvelle génération d'Espoirs, a réalisé une présaison de folie et intéressait même récemment le Club de Bruges.

Mais il n'en sera rien d'un départ : Foot Mercato nous apprend cette semaine que Sishuba a pris la décision de rester au Racing Lens, où il fait partie intégrante du groupe professionnel. Le n°10 belge veut convaincre Franck Haise, son entraîneur, de lui offrir du temps de jeu.

Jusqu'à présent, Ayanda Sishuba est resté sur le banc en Ligue 1. On espère donc que ce choix de la stabilité sera payant et qu'il montera en puissance chez les Sang & Or cette saison.