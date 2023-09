Les temps sont durs pour Nicolas Raskin chez les Rangers

Titulaire dans l'entrejeu, Nicolas Raskin s'est incliné avec les Rangers dans l'Old Firm face au Celtic. L'équipe traverse une période compliquée.

Nicolas Raskin a vécu cette après-midi son deuxième Old Firm depuis son arrivée en janvier dernier. Et pour la deuxième fois, les Rangers se sont inclinés contre le Celtic : les visiteurs se sont imposés 0-1 à Ibrox grâce à un but de Kyogo Furuhashi juste avant la pause.

Nicolas Raskin a joué les 90 minutes dans l'entrejeu. Il n'était pas la seule tête connue du football belge puisque la ligne d'attaque était 100% made in Pro League avec Rabby Matondo pour alimenter Kemar Roofe et Cyriel Dessers.

Une défaite qui passe mal : outre l'importance de la rencontre, elle illustre un mauvais début de saison des Rangers : en semaine, l'équipe a été battue 5-1 par le PSV en barrage de Ligue des Champions. Tandis qu'en championnat, il s'agit déjà de la deuxième défaite en quatre matchs.