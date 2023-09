Zeno Debast évoque son rôle chez les Diables et parle de son principal défaut

Le jeune défenseur central a été sélectionné par Domenico Tedesco pour cette trêve internationale. Objectif : un maximum de temps de jeu, avec l'Euro 2024 en ligne de mire.

Zeno Debast a été sélectionné par Domenico Tedesco pour cette trêve internationale du mois de septembre. Le défenseur central se réjouit de sa présence dans le groupe et espère grappiller un maximum de temps de jeu.

« Je suis très fier d’être dans ce groupe, c’est une belle évolution d’être dans la sélection. Je dois continuer à apprendre à Anderlecht, avec Vertonghen et les autres. »

Malgré sa place indéboulonnable dans le onze d’Anderlecht et son évolution, Debast sait qu’il lui reste encore beaucoup de travail. Défensivement notamment, où son placement reste parfois à corriger.

« Je dois encore améliorer mon jeu pour aider au mieux l’équipe. Je dois encore éviter quelques erreurs, notamment de placement défensif. »

Le joueur d’Anderlecht fait partie de la nouvelle génération des Diables. Un nouvel international, qui a déjà fait ses débuts l’année dernière, et qui entre parfaitement dans la symbiose entre jeunesse et expérience concoctée par Tedesco.

« C’est un groupe talentueux, avec beaucoup de profils différents. Le mélange entre jeunesse et expérience est idéal, je me réjouis de jouer avec eux. »

Évidemment, Zeno Debast a en ligne de mire l’Euro 2024. « Beaucoup de choses peuvent se passer en un an. Je suis très content d’être ici. Je dois encore travailler et on verra si je suis de la partie. J’ai déjà bien progressé, mais je suis encore loin d’être arrivé. »

Avant cela, cette trêve internationale et deux matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Estonie. « J’espère bien sûr jouer un maximum, comme chaque joueur. Je ne pense pas que pour cela, jouer avec Vertonghen en club soit un avantage. Chacun son profil, c’est à moi de faire le maximum » a conclu Zeno Debast.