Un grand club anglais ne lâchera pas Antonio Nusa !

Le Club de Bruges a rapidement écarté les avances de Chelsea concernant Antonio Nusa. Le jeune joueur norvégien de 18 ans a confirmé cette décision lors d'une entrevue avec la chaîne norvégienne TV2.

Nusa a exprimé sa volonté de rester au Club, mettant en avant son désir de devenir titulaire au sein de l'équipe avant de considérer de nouvelles étapes dans sa carrière. Chelsea avait proposé une offre de plus de 30 millions d'euros, une somme substantielle, mais Nusa s'est montré concentré sur sa progression et n'a pas laissé cette offre le distraire.

Toutefois, selon Fabrizio Romano, Nusa reste bel et bien sous le radar des Blues pour les mois à venir, Chelsea reconnait son potentiel. Il n'est donc pas exclu que le club londonnien intensifie ses efforts cet hiver pour recruter le norvégien.

Chelsea will keep monitoring Antonio Nusa as 2005 born winger considered top talent 🔵✨ #CFC



Chelsea scouts will keep tracking him in the next months after formal proposal rejected on Deadline Day.



Bid was around €30m package. pic.twitter.com/Yzbg7w7Wfw