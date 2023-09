La RAAL, un adversaire un peu couleur Mauve pour le Sporting d'Anderlecht (et un bon souvenir)

Anderlecht ira donc à la RAAL pour son entrée en lice en Coupe de Belgique. Un bon souvenir, puisque les Mauves y avaient gagné 1-7 à l'époque.

C'est un passé qui semble plus lointain qu'il l'est vraiment : le 27 octobre 2021, le RSC Anderlecht de Vincent Kompany se déplaçait au Tivoli dans une ambiance de feu, et y déroulait face à une RAAL impuissante (1-7).

Du noyau Mauve de l'époque, il ne reste pas grand chose. Des 11 titulaires, deux seulement sont encore à Anderlecht : Francis Amuzu et Majeed Ashimeru. Sauf surprise, seul le premier pourrait débuter cette fois. Depuis, cela aura été la grande lessive au RSCA.

Kompany avait été couvert de louanges

Frédéric Taquin avait été critiqué après la défaite pour des propos un peu trop laudatifs envers son adversaire. "Merci à Anderlecht de nous avoir respectés jusqu'au bout", déclarait-il. "Je suis un grand admirateur du travail de Vincent Kompany, c'est une fierté d'être à ses côtés".

Des propos qui détonnaient à l'époque tant Kompany était critiqué de toutes parts. Le futur entraîneur de Burnley avait apprécié. Cette fois, Taquin, toujours en poste, ne devrait pas clamer la même admiration pour le jeu plutôt conservateur proposé par Brian Riemer, mais nul doute que les noms alignés feront plaisir au Tivoli aussi.

Et du côté de la RAAL ? Là aussi, il y a eu du changement. En 2021, les Loups avaient une forte coloration Mauve avec quelques joueurs passés par Neerpede dont beaucoup sont partis depuis : Nelson Azevedo, Gilles Denayer, Mathias Francotte et Clément Libertiaux ont quitté la meute.

Deux anciens d'Anderlecht devant

Il reste cependant une teinte Mauve & Blanc à la RAAL, notamment en pointe. Mohamed Soumaré (27 ans) a fait ses classes à Neerpede jusqu'aux U19, et est le goalgetter attitré des Loups (62 matchs, 34 buts).

© photonews

Il a été rejoint cet été par Jorn Vancamp (24 ans), ancien grand espoir de Neerpede qui avait même disputé deux matchs avec l'équipe A avant de se perdre un peu en route. L'année passée, Vancamp se retrouvait même brièvement... en Finlande (6 matchs et 2 buts avec Tampere) pour retrouver sa forme.

Le tirage aura dû faire plaisir à l'attaquant, qui évoluait la saison passée chez les U23 d'OHL et y a enfin repris du plaisir avec 11 buts inscrits en 21 matchs en Nationale 1. Face à ses anciennes couleurs, Vancamp voudra se rappeler au bon souvenir du monde professionnel.