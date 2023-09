La Gantoise s'en mordra-t-elle les doigts ? Voici pourquoi Gift Orban est toujours au club

Après ses premiers mois de folie à La Gantoise, Gift Orban est toujours un Buffalo. Michel Louwagie est revenu sur l'une des sagas de l'été.

Avec 20 buts en 22 matchs pour La Gantoise en deuxième partie de saison dernière, les prestations de Gift Orban ont vite dépassé les frontières du football belge pour susciter l'intérêt de l'Europe entière. Au point qu'autour du club, certains attendaient de la direction qu'elle saute sur l'occasion en cas de bonne offre, de peur que le train ne passe pas deux fois, du moins pas à ce prix.

Pourtant, le mercato est bel et bien fermé et la pépite nigériane est toujours gantoise. Le directeur sportif Michel Louwagie explique au Nieuwsblad être déçu des offres reçues : "Pourquoi l'Ajax et le PSV vendent-ils des joueurs comme Antony pour 95 millions et d'autres pour 40 à 50 millions ? 'Et pourquoi devrions-nous penser que 30 millions, c'est trop, alors que le championnat d'ici est au moins aussi bon?'' s'étonne-t-il.

Louwagie ne se retrouve pas dans la stratégie financière actuelle des clubs belges : "Ils devraient exiger des prix plus élevés et faire avancer le football belge. Mais non, ils préfèrent les injections de capitaux - 500 millions ces cinq dernières années en Belgique - et ensuite se plaindre". Les prochains mois nous diront si Gand a eu raison de se montrer aussi intransigeant pour son attaquant de 21 ans.