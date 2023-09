"La place de la Belgique ? Dans le top 5 mondial"

La Belgique n'a pas rencontré de difficultés pour battre l'Estonie 5-0. L'entraîneur adverse ne conteste pas la supériorité des Diables.

Un match plié après 20 minutes, 5 buts marqués, 22 tirs à 1, 75% de possession de balle : les Diables Rouges n'ont pas fait dans la dentelle face à l'Estonie. Au vu du plan de jeu minimaliste proposé, on pourrait pratiquement qualifier l'équipe estonienne de victime consentante.

Après la rencontre, l'entraîneur Thomas Häberli manifestait le même respect envers la Belgique que ses joueurs sur le terrain : "Le score est de 5-0 et cela aurait pu être plus. Nous avons souffert pendant nonante minutes. Nous ne pouvons pas faire face à ce niveau de qualité, la différence était trop grande. La Belgique est dans le top 5 mondial et elle l'a montré, c'est là qu'est sa place".

Si les Diables ont profité de la rencontre pour améliorer leur goal average en tête du groupe (à égalité avec l'Autriche), les Estoniens restent derniers avec 1 point sur 15, comme l'Azerbaïdjan.