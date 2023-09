"Nous sommes les dindons de la farce" : le derby bruxellois continue de cristalliser la tension

Pas toujours facile de concilier les intérêts des uns et des autres pour concocter un calendrier. C'est ainsi que l'horaire du match entre le RWDM et l'Union fait toujours autant jaser.

Prévue initialement au mois d'août, la rencontre entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise a été postposée, pour permettre aux Unionistes de se focaliser sur leur barrage européen, comme cela a été le cas pour d'autres de nos représentants. Mais le timing choisi pour finalement jouer la rencontre a du mal à passer : le jeudi 28 septembre...à 18h30.

Dans une ville embouteillée comme Bruxelles, jouer à une telle heure en semaine va forcément faire des déçus. Une situation que dénonce Gauthier Ganaye, directeur sportif du RWDM : "Cela fait plus de 50 ans que Bruxelles n’a plus eu droit à un tel derby entre Saint-Gilles et Molenbeek à ce niveau de la compétition. Nous avons accepté de décaler ce match qui était initialement prévu un week-end et je trouve un peu fort de café qu’au final, nous soyons les dindons de la force" déplore-t-il dans la Dernière Heure.

Ganaye explique avoir proposé des solutions mais déplore la non-coopération de la Pro League : "Après avoir fait un effort, on se retrouve à devoir jouer le match le plus important de la saison pour nos supporters et l’un des plus importants pour le club en termes de revenus, un jeudi à 18h30". Le RWDM est notamment victime de Club de Bruges - Genk et Gand - Antwerp eux aussi remis mais disputés en soirée.