"Ce qu'on a fait en fin de match, c'est scandaleux"

Le gardien du Standard n'était pas entièrement satisfait après la rencontre malgré la victoire des Rouches à Eupen. Le club principautaire a bien trop reculé en fin de match, de manière incompréhensible et... honteuse, selon Arnaud Bodart.

Le Standard s'est fait peur, ce dimanche à Eupen. Une bonne rencontre de manière générale, tuée à un quart d'heure du terme par Kamal Sowah, mais les Rouches se sont ensuite mis en difficulté de manière assez évitable.

"Je ne peux vraiment pas comprendre notre fin de match. Ce qu'on a fait, c'est scandaleux. C'était un match compliqué que l'on a rendu facile en menant 0-3 sans concéder trop d'occasions. Mais derrière, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Je ne vais pas incriminer quelqu'un, mais on ne peut pas être autant en difficulté en fin de match alors que le reste était assez simple" gronde Arnaud Bodart après la rencontre.

Si le Standard a dominé les Pandas et mérite la victoire, le dernier quart d'heure est à jeter aux oubliettes. William Balikwisha manque sa montée au jeu, son contrôle, n'affiche pas la bonne attitude et ressort après 10 minutes, les Rouches reculent et concèdent un deuxième but, annulé pour hors-jeu.

"C'est une victoire méritée, il n'y a aucun doute. Mais nous avons joué comme des enfants à la fin et ce n'est pas acceptable. C'est 1-3 mais pour le même prix, ils égalisent avec un petit peu de justesse supplémentaire et ce n'est pas normal."

Quoi qu'il en soit, le Standard a empoché sa première victoire de la saison et est, peut-être, enfin lancé. Il faudra surtout confirmer dès vendredi, contre Westerlo.

"Au final, on sort un très bon match et on mérite cette victoire. Il y a encore beaucoup de travail, mais il faut continuer comme cela. On enchaîne rapidement avec la réception de Westerlo vendredi, il faudra se montrer présents" a conclu le portier liégeois.