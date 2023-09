Leandro Trossard va vivre une grande première, et il a hâte

Leandro Trossard a inscrit son premier but de la saison ce week-end, et quel but. De quoi se mettre en condition pour ses débuts en Champions League.

Le premier but en Premier League cette saison pour Leandro Trossard arrive à point nommé : d'une magnifique frappe, le Diable Rouge a offert la victoire à Arsenal sur la pelouse d'Everton. Un but qui permet à Trossard d'arriver en confiance pour un grand moment de sa carrière. En effet, l'ancien de Brighton & Hove Albion n'a encore jamais disputé de rencontre en Champions League, que ce soit avec Genk ou Arsenal. "Pour être honnête, je suis très excité. C'est mon premier match de Champions League et le disputer avec Arsenal, c'est un plaisir. J'ai hâte". Leandro Trossard a jusqu'ici disputé 28 matchs européens, tous en Europa League (qualifications, poules et matchs à élimination directe), pour un total de 11 buts et 4 assists. De beaux chiffres, qu'il tentera de gonfler en Ligue des Champions !