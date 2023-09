Un club légendaire de notre football veut renaître officiellement

Le SK Lierse a officiellement déposé le bilan en 2018. Depuis, l'identité des Pallieters s'est perpétuée, au sein de plusieurs clubs dont le Lierse-Kempenzonen est le représentant le plus clair.

En 2018, un monument du football belge disparaissait. Le SK Lierse déposait le bilan, après plus de 100 ans d'histoire et 4 titres de champion de Belgique, le dernier en 1997. La conclusion de plusieurs années de mauvaise gestion, et du refus du propriétaire égyptien Maged Samy d'investir à nouveau.

Sans repreneur, le Lierse disparaissait pour de bon, et son matricule 30 avec lui. Depuis, deux clubs, à savoir le Lyra-Lierse mais surtout le Lierse-Kempenzonen, actuellement en Challenger Pro League, ont repris le flambeau.

C'est ce dernier club qui représente actuellement l'identité du SK Lierse défunt, et le Lierse-Kempenzonen aimerait en reprendre l'appellation. Dans un entretien avec la Gazet van Antwerpen, le collectif Pallieter 30 s'en est clairement expliqué.

"Tout depuis le début évoque le SK Lierse. Nous jouons Chaussée du Lisp, dans les emblématiques couleurs jaune et noir. Le travail au sein des équipes de jeunes est resté le même", explique Joeri van Genechten, président de l'Union des supporters lierrois. "La plupart des supporters sont restés les mêmes aussi. Ça ne me paraîtrait pas illogique que nous reprenions l'appellation SK Lierse".

Et le club est optimiste puisqu'il espère pouvoir fêter la validation par l'Union Belge de ce changement de nom... pour le 1er novembre, à l'occasion du match de Coupe de Belgique face à l'Antwerp. Affaire à suivre !