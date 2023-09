"Nous savons où nous voulons aller" : Jesper Fredberg explique la prolongation surprise de Brian Riemer à Anderlecht

C'est l'information de la soirée à Anderlecht : Brian Riemer a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Jesper Fredberg s'est exprimé sur ce choix, qui en a surpris plus d'un.

Avec le mercato gargantuesque mené par Anderlecht, les prochaines semaines s'annonçaient sous tension pour Brian Riemer. Plus que jamais, le sentiment général était que l'entraîneur danois allait être jugé sur ce qu'il serait capable de mettre en place avec ce noyau.

Mais la direction voit visiblement plus loin que cela, avec la prolongation de Riemer jusqu'en 2026. Sur le site internet du club, Jesper Fredberg s'est expliqué : "Comme club, nous construisons un projet dans lequel la stabilité et la continuité sont primordiales. Nous savons où nous voulons aller avec Brian et il est également important d'être clair sur l'avenir proche".

Un message clair qui a le mérite d'offrir plus de sérénité à Brian Riemer pour travailler : "Nous apprécions le travail acharné et l'engagement de Brian envers ce club et nous voulons continuer à construire ensemble pour ramener cette équipe et ce club là où ils doivent être" poursuit Fredberg. Place désormais au terrain pour confirmer ces promesses de stabilité, à commencer par le topper de ce dimanche contre le Club de Bruges.