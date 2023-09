"Je n'ai jamais reçu d'explication" : Noah Sadiki ne décolère pas envers Brian Riemer

Le transfert de Noah Sadiki d'Anderlecht à l'Union Saint-Gilloise a fait grand bruit en début de saison. Le principal intéressé déplore la gestion de Brian Riemer.

Il va falloir s'y habituer : Noah Sadiki est désormais un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Si son départ a peiné bon nombre de supporters mauves, le principal intéressé ne s'attendait pas non plus à devoir quitter du jour au lendemain le club où il a effectué toute sa formation et ses débuts professionnels.

Mais sous Brian Riemer, son horizon paraissait inexorablement bouché. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, il confirme que le Danois ne le portait pas une haute estime : "Je n'ai jamais reçu d'explication claire de la part de l'entraîneur. Je suis allé le voir pour lui demander quel était le plan pour moi cette saison. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de place pour moi et que je continuerais à jouer en D1B. Je n'étais pas d'accord".

Une situation qui l'a poussé à changer de crèmerie, quitte à traverser la Senne pour rejoindre l'ennemi saint-gillois : "Si je faisais de bonnes performances à l'entraînement, j'aurais des opportunités. C'est pourquoi j'ai choisi ce projet" explique-t-il. Ses récentes prestations dans l'entrejeu semblent indiquer que Sadiki a fait le bon choix.