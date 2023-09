La sale soirée de Vincent Janssen face au RWDM

Vincent Janssen a vécu une rencontre bien compliquée face au RWDM. L'attaquant néerlandais de l'Antwerp a vu Theo Defourny sortir ses deux penaltys.

En après-match, Mandela Keita s'est exprimé quant au match et sa réaction après ses deux penaltys ratés.

"Nous ne pouvons pas le blâmer pour cela", a expliqué le jeune milieu de terrain. "Il a toujours été important pour nous et continuera de l'être. Après le match, il est venu serrer la main de tout le monde dans le vestiaire, mais ce n'était pas nécessaire."

"Il a notre soutien et il tirera le prochain penalty. Nous le connaissons et il prendra ses responsabilités. En ce moment, il se sent certainement coupable, mais encore une fois, nous ne lui reprochons rien", a assuré Keita.

L'Anversois a ensuite expliqué que la prestation de son équipe n'était pas suffisante pour accrocher les trois points. Il aura manqué...de la chance. "Nous aurions certainement pu être meilleurs à certains moments, mais nous voulions surtout rester patients, comme l'a demandé l'entraîneur. Nous ne voulions pas nous précipiter, et prendre notre temps pour passer leur bloc afin d'éviter les contre-attaques. C'est seulement à ce moment-là que l'on a besoin d'un peu de chance, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui."