Théo Defourny a écoeuré Vincent Janssen : "J'ai essayé de le charrier..."

L'homme du match dans cet Antwerp-RWDM, c'est indéniablement Théo Defourny. Deux penaltys arrêtés, c'est rare.

Peut-être Théo Defourny a-t-il vu Marcin Bulka en action ce vendredi. Le portier polonais de l'OGC Nice a en effet lui aussi sorti deux penaltys, à Monaco, devant Balogun. Du côté du Bosuil, c'est Vincent Janssen qui a été écoeuré par le gardien du RWDM.

"Ca ne m'était jamais arrivé de sortir deux penaltys. Je suis content de le faire et que ça ait aidé l'équipe à repartir d'ici avec un bon point", déclarait un Defourny radieux après la rencontre. "On ne s'exerce pas spécialement à ça à l'entraînement, non. Il y a beaucoup de choses à travailler avant ça. Les penaltys, c'est plutôt de petits jeux à la fin, entre nous".

Il n'y a donc, apparemment, pas de secret. "Oui, j'ai bien essayé de charrier un peu Vincent Janssen, mais il était très concentré, c'était un peu dans le vent", rigole le portier molenbeekois. "On sait que sur penalty, l'attaquant a l'avantage, on ne peut que tenter de réagir".

Jean Butez, de son côté, ne pouvait que saluer la prestation de son homologue. "Ca ne m'est jamais arrivé de sortir deux penaltys, non... C'est une belle performance. Chapeau à lui", reconnaît le Français, beau joueur.