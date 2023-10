Le coach d'un adversaire des Diables Rouges proche de la démission

Domenico Tedesco et les Diables Rouges pourraient bien être les bourreaux du sélectionneur de la Suède, Janne Andersson. Celui-ci démissionnera en effet si son équipe ne se qualifie pas pour l'Euro 2024.

Janne Andersson (61 ans) est en mauvaise posture à la tête de la Suède. Après une magnifique série de 2016 à 2021, atteignant les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018 et les 8e de finale de l'Euro 2020, la Suède a manqué la qualification pour la Coupe du Monde 2022, et est bien partie pour manquer le ticket qualificatif pour l'Euro 2024.

En effet, les Suédois ne comptent que 6 points, soit déjà 7 de moins que la Belgique et l'Autriche. Ils n'ont donc presque plus le droit à l'erreur, et doivent espérer un effondrement de l'un ou l'autre des leaders.

En cas d'échec de qualification à l'Euro 2024, c'est désormais officiel : Janne Andersson quittera son poste. La fédération suédoise l'a annoncé via un communiqué, alors que la Suède dispute son prochain match officiel en déplacement à Bruxelles le 16 octobre prochain. Une défaite au Stade Roi Baudouin, et c'en sera donc fini pour le sélectionneur suédois.