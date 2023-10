"Liverpool a une vraie faiblesse..."

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce jeudi soir à Liverpool. Face à ce mastodonte du football anglais et européen, les Bruxellois auront fort à faire.

Ce jeudi, nous nous sommes entretenus avec Régis, fan de Liverpool depuis près de 40 ans. Il nous préface la rencontre face aux Reds, à quelques heures du coup d'envoi.

Fan également de football belge, Régis est un suiveur assidu du Sporting de Charleroi. Il a bien entendu été attentif au récent retour de l'Union sur le devant de la scène.

"L'Union est une équipe qui peut se transcender. Elle possède un fort aspect collectif. Elle a quelque chose en plus. Elle me fait penser au Charleroi de l'époque Robert Waseige en 1992-1993, avec des joueurs de la région comme Zetterberg ou Marco Casto, avec une forte mentalité. A l'époque, ils avaient terminé 5e et avaient joué en coupe d'Europe."

"Ce jeudi, qui sait ?", continue Régis. "L'Union est une vraie équipe à mes yeux. Ca va dépendre du début de match. L'Union a quand même des joueurs impressionnants, qui ont bien remplacé ceux qui sont partis. Ils ont retrouvé un très haut niveau. Je pense néanmoins qu'ils devront faire attention à leur gestion émotionnelle. C'est la première fois qu'ils rencontrent un si grand club."

La défense, grande faiblesse de ce Liverpool

Liverpool, équipe au noyau de grande qualité, a quand même une faiblesse notable. Selon Régis, c'est sa défense. "Même concernant Alexander-Arnold, qui n'arrête pas de monter et qui se retrouve parfois dans l'entrejeu. Je pense que Jurgen Klopp a adapté sa tactique."

"Van Dijk, depuis sa blessure avant l'Euro, n'est plus à son meilleur niveau. Gomez est limite, et Matip est un peu sur le déclin. Quant à Tsimikas, il est passé complètement à côté contre Leicester en Coupe de la Ligue. Récemment, c'est Jones et Bajcetic qui se sont retrouvés latéral droit. Je pense vraiment qu'il y a un manque de profondeur dans cette défense."

"Après, on a Konaté, qui est un super joueur, mais qui se blesse vraiment souvent."

L'attaque de Liverpool aurait également de quoi poser question, suite à l'absence de Gakpo et les critiques fusant toujours à l'égard de Darwin Nunez. Pour Régis, l'attaque des Reds tient pourtant la route. "Oui, Nunez est critiqué, mais pas à Liverpool. Il se bat beaucoup, c'est dans l'esprit du club. Les supporters font confiance. Nunez a encore de la marge de progression. Regarde Lukaku, qui était déjà ulra critiqué chez les Diables alors qu'il avait quoi, 19 ans ?"

"Non. Pour moi, ce sera un vrai défi pour l'Union de tenir le coup face à une telle attaque. Cela se jouera aussi dans l'entrejeu."

© photonews

Un 11 de Liverpool revisité ?

La physionomie de cette rencontre dépendra également du 11 aligné par Jurgen Klopp. "Lors du premier match (contre LASK, victoire 1-3, nda) c'était compliqué au début, puis il a fait monter Salah et Robertson vers la 60e. Le match a complètement basculé."

Les Unionistes connaîtront également la si célèbre et bouillante ambiance d'Anfield. Dans un stade de près de 55000 personnes, les fans de l'Union seront seulement 2000. "J'ai vécu plusieurs machs là-bas", nous confie Régis. "Ca peut tout changer. Quand les tribunes poussent, c'est vraiment impressionnant. Après, là ce sera contre l'Union en poules, par contre le Barça ou Chelsea en demi-finales de la Ligue des Champions. Si c'est 2-0 pour Liverpool tôt dans le match, il ne va pas y avoir une ambiance de folie. Par contre, c'est un avantage indéniable si l'Union mène au score. C'est en tout cas une ambiance incomparable."

Un pronostic, pour conclure ? "Il faut que l'Union marque, donc je dirais 3-1. Mais je voudrais bien que l'Union gagne. C'est une équipe pour laquelle j'ai de la sympathie. Liverpool a déjà gagné à l'extérieur, donc ils auront l'occasion d'aller chercher trois points autre part."