Le magnifique hommage de Romelu Lukaku à Eden Hazard, l'un de ses principaux pourvoyeurs chez les Diables

Impossible de rester silencieux face à l'officialisation de la retraite d'Eden Hazard. Surtout lorsque l'on a bénéficié de ses caviars pendant 10 ans.

Avec 79 matchs de concert chez les Diables Rouges, Romelu Lukaku et Eden Hazard ont donné beaucoup de bonheur aux supporters belges. Eden rentrant dans le jeu, Romelu en pivot dos au but ou à la conclusion, le duo aura enflammé plus d'une fois le Stade Roi Baudouin. Il était donc tout naturel pour Big Rom de rendre hommage à l'un de ses principaux compères du secteur offensif.

"Je voudrais te remercier, comme équipier, pour ces longues années passées ensemble. On a grandi ensemble en équipe nationale, et cela a été un plaisir de jouer avec toi. Tu nous as amené du bonheur, des buts, des assists" écrit Lukaku.

Avant de poursuivre : "Tu as marqué l’histoire du football belge et tu as donné du plaisir aux gens. Tu as été un exemple du premier jour jusqu’à la fin, pour nous tous. Tu as aussi montré comment être un homme de famille et un joueur de haut niveau. Je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille". Encore un hommage qui montre à quel point Eden Hazard faisait l'unanimité, tant sur le terrain qu'en dehors.