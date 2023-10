OFFICIEL : Eden Hazard annonce la fin de sa carrière de footballeur

Eden Hazard a annoncé sa retraite ce mardi, après des mois de (faux) suspens. Le Diable Rouge met un terme à une carrière riche en grands moments, malgré une fin amère.

C'était une annonce que tout le monde attendait, sans vraiment se faire d'illusion. Eden Hazard, libre depuis la résiliation de son contrat au Real Madrid en fin de saison passée, ne relèvera pas d'ultime défi : l'ancien capitaine des Diables Rouges a mis un terme à sa carrière, officiellement, via un post Instagram que nous reproduisons en intégralité ci-dessous.

"Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment.

Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel.

J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde.

Au cours de ma carrière j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge.

Un remerciement particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les gens qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments.

Enfin, un énorme merci pour vous, mes fans, qui me suivez depuis toutes ces années, pour vos encouragements dans chacun des pays où j’ai joué.

Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences.

A bientôt en dehors des terrains."

Malgré un dernier défi manqué au Real Madrid, Eden Hazard, cela restera surtout 352 matchs, 110 buts et 92 assists avec Chelsea où il est devenu une véritable légende ; 194 matchs, 50 buts et 53 assists avec Lille, son club formateur, qu'il pousse vers le doublé en France ; et bien sûr, 126 caps en équipe nationale, avec une 3e place au Mondial 2018 où il a brillé de mille feux. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football belge a fait ses adieux...