Arthur Theate revient sur son transfert avorté : "J'ai eu une bonne discussion avec Rennes"

Après Romelu Lukaku, ce fut au tour d'Arthur Theate de se présenter devant la presse ce mercredi. Le défenseur des Diables Rouges a notamment parlé de ses récentes prestations en équipe nationale, mais aussi de sa décision de rester au Stade Rennais cet été.

La Belgique jouera ce vendredi en Autriche puis accueillera la Suède lundi prochain. Des échéances importantes, dans un calendrier déjà très chargé. Mais Theate y voit un aspect positif.

"Nous avons la chance que les matchs soient assez rapprochés en équipe nationale. Avant, on avait un match tous les trois mois. Ici, on va jouer trois fois en trois mois. C'est plus facile pour se réadapter du club à la sélection nationale."

Theate devenu un taulier en défense centrale sous Tedesco. "Oui, il y a clairement une place à se faire. Cela dépendra des prestations. Depuis que le coach est arrivé, j'ai joué tous les matchs. Ca me fait très plaisir de reçevoir autant de confiance de sa part, du staff et de la fédération. Mon statut a évolué parce que je suis dans le groupe depuis déjà un certain temps. Tedesco me donne beaucoup de crédit et est très proche de moi. Mais Roberto Martinez était également proche de tous ses joueurs."

© photonews

Cet été, Theate a été cité dans plusieurs clubs. Notamment, le RB Leipzig - qui venait de recruter Lois Openda - s'est intéressé à son profil. Theate a finalement décidé de rester au sein du club breton, et de prolonger son contrat à la mi-septembre.

"Il y a eu l'intérêt de Leipzig. Plusieurs choses se sont passées durant le mercato, avec plusieurs clubs. On a eu une bonne discussion avec Rennes. Je leur ai fait part de mon envie, aussi de suivre le projet du club. C'est pour ça que j'ai signé un nouveau contrat. Je suis très fier de faire partie du projet rennais. On a devant nous une très belle saison, avec au bout l'Euro, je l'espère. C'était pour moi très important d'avoir de la stabilité dans ma carrière."