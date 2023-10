Arthur Vermeeren vit-il ses derniers mois à l'Antwerp ?

Le jeune milieu de terrain, désormais Diable Rouge, est de plus en plus cité au FC Barcelone. De là à franchir ce cap dans les prochains mois ?

Le FC Barcelone a tourné son attention vers "le prochain projet" sur le marché des transferts, selon Mundo Deportivo. Les Catalans ont dressé une liste de candidats pour renforcer le milieu de terrain. Il est déjà connu depuis un certain temps qu'Arthur Vermeeren (Antwerp) figure sur cette liste.

Les scouts et les responsables techniques du Barça ont examiné divers joueurs, établissant ainsi une présélection : Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Arthur Vermeeren (Royal Antwerp FC) et Alan Varela (FC Porto) sont sur la liste. On dit que Barcelone est particulièrement séduit par le joueur de vingt ans, Wirtz. Cependant, le recruter serait un défi majeur, car il a une clause libératoire de cent millions d'euros dans son contrat avec Leverkusen.

Wirtz est lié à Die Werkself jusqu'à l'été 2027. Le joueur de dix-huit ans, Vermeeren, est surveillé par le Barça depuis janvier de cette année. On estime que le nouveau Diable Rouge est évalué à vingt millions d'euros, ce qui en fait une option beaucoup moins chère que Wirtz. Quant à Varela, il suscite le moins d'intérêt parmi les trois. Le milieu de terrain de vingt-deux ans est observé par le grand club espagnol, mais rien n'est encore concret. Le fait que Varela soit le moins cher des trois joueurs en fait toutefois une option intéressante pour Barcelone.