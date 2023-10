Domenico Tedesco met en garde les Diables avant la rencontre en Autriche : "Un match très différent du partage de l'aller"

Le statut de favori, Domenico Tedesco ne veut pas en parler. La Belgique compte des absents, comme l'Autriche, et le sélectionneur des Diables s'attend à une rencontre difficile ce vendredi soir au Ernst Happel Stadium.

Après ses victoires contre l'Estonie et l'Azerbaïdjan le mois dernier, la Belgique est à Vienne et rencontrera l'Autriche ce vendredi soir dans l'antre du Ernst Happel Stadium. Avant cette rencontre, Domenico Tedesco a préfacé cet affrontement et est revenu sur le statut des Diables dans ce match, celui de favori.

"Il n'y a pas de favori. Les deux équipes doivent composer avec des blessures et des absences. Ce sera un match différent de celui en Belgique (1-1). On avait joué une bonne deuxième mi-temps à l'aller, avec le contrôle du ballon et une Autriche qui ne pressait pas vraiment. On aurait dû inscrire deux, trois voire quatre buts. Notre première période avait été beaucoup plus difficile, on avait manqué de fluidité et c'est ce que j'aimerais voir davantage ce vendredi."

En cas de victoire, les Diables seront assurés de participer à l'Euro 2024 et pourront se battre pour la première place du groupe lors des derniers matchs. Une première place dont ne veut pas encore parler le Germano-italien, qui préfère se concentrer sur un seul objectif à la fois.

"La première place du groupe ? Notre premier objectif est la qualification, que nous voulons entériner le plus rapidement possible. C'est pour cela que nous sommes ici, pour nous qualifier demain. On veut gagner ce match difficile puis on pourra parler de la prochaine échéance qui est de gagner le groupe" a conclu Domenico Tedesco.