Domenico Tedesco pourrait opter pour une composition surprenante contre l'Autriche

Y a-t-il encore des questions à se poser sur le milieu de terrain des Diables Rouges ? Contre l'Autriche, Domenico Tedesco pourrait opter pour une composition qui surprendrait tout le monde.

Depuis que Domenico Tedesco a pris la tête de l'équipe nationale, Orel Mangala est devenu un joueur de base aux côtés de l'incontournable Amadou Onana. Il a ainsi expulsé Youri Tielemans, l'un des hommes les plus expérimentés de la sélection, du onze de départ.

Redonner confiance à Tielemans

Tielemans a eu du mal à s'imposer chez les Diables Rouges ces dernières années. N'aimait-il pas le système ? Avait-il trop peu de liberté ?

Quoi qu'il en soit, cela n'est pas devenu plus facile ces jours-ci, puisqu'il qu'il ne dispose pratiquement pas de minutes à Aston Villa : huit apparitions en tant que remplaçant, pas une seule place de titulaire.

Tielemans est en mauvaise forme et Tedesco voit que son ancien compatriote d'Anderlecht joue à peu près tout à Nottingham Forest. Mangala est donc une certitude. Mais maintenant que Trossard n'est plus là, Tedesco pourrait aussi ajuster son animation sur le terrain. Après tout, il se méfie de la force physique des Autrichiens, c'est pourquoi il a choisi Mandela Keita.

© photonews

Il n'est pas inconcevable qu'il opte prochainement pour un milieu de terrain dans lequel Mangala, Tielemans et Onana sont sur le terrain, pour absorber les contre-attaques des Autrichiens. Tielemans pourrait alors jouer un petit peu plus haut.

Il y a aussi des rumeurs en Angleterre selon lesquelles il souhaite quitter Aston Villa pendant l'hiver parce que lui et l'entraîneur Unai Emery ne peuvent pas s'entendre. Dans tous les cas, Tielemans n'est qu'un troisième choix. Mandela Keita vient d'arriver et Arthur Vermeeren n'a pas été convoqué dans un premier temps.

Carrasco comme dix

L'autre option est de jouer avec Carrasco - en l'absence de Trossard - en « dix », comme Tedesco l'a peut-être en tête. Doku et Lukebakio peuvent alors occuper les flancs, Bakayoko également.

Carrasco est en forme dans le championnat saoudien avec 1 but et 2 passes décisives et 100% du temps de jeu avec Al-Shabab. La question est de savoir s’il s’agit encore aujourd’hui de matchs d’entraînement glorifiés ou si la compétition saoudienne est déjà d’un niveau décent ?