Jérémy Doku atteindra-t-il, un jour, le niveau d'Eden Hazard ? "Personne ne savait ce qu'il allait faire"

Semaine après semaine, Jérémy Doku change de dimension. L'ailier s'est engagé avec les champions d'Europe et se rapproche, déjà, du statut de cadre en équipe nationale avant même le cap des 20 sélections.

Jérémy Doku est en train de complètement exploser. L'ailier a quitté le Stade Rennais pour rejoindre Manchester City, participe déjà à tous les matchs alors que ses détracteurs s'amusaient à dire qu'il n'allait jamais monter au jeu et voit son statut grandir en équipe nationale. Déjà.

"Il jouait déjà très bien à Rennes, sur le côté droit. Il n'est pas inarrêtable mais c'est très difficile de défendre sur lui. J'ai vu ses matchs avec Manchester City, il joue déjà beaucoup et c'est une bonne chose quand on arrive dans un tel club. Nous sommes heureux et fiers qu'il soit parmi nous et qu'il ait rejoint Manchester City" a commenté Domenico Tedesco en conférence de presse, ce jeudi.

Par rapport à la trêve du mois dernier, la Belgique compte plusieurs joueurs qui ont retrouvé du rythme. Romelu Lukaku principalement, mais aussi Dodi Lukebakio et Yannick Carrasco, par exemple.

© photonews

"Mon travail devient plus difficile avec les joueurs qui reviennent en forme et qui ont repris du rythme. Cela affecte positivement les sessions d'entraînement d'avoir des joueurs dans une telle forme. Tout le monde se bat pour sa place. On a quatre ailiers et trois buteurs de haut niveau. C'est plus difficile mais c'est une très bonne chose."

Le sélectionneur national a évidemment été interrogé sur la fin de carrière d'Eden Hazard. Lorsqu'on lui demande si un Diable pourra, un jour, atteindre ce niveau, Tedesco rappelle les mérites du neo-retraité.

"Eden était un joueur incroyable. Un top, top, top joueur. Je me souviens de lui à Chelsea avec Antonio Conte. Il savait prendre des décisions rapidement, dribbler, marquer. C'est un joueur que tout le monde aimait car il était spécial. Personne ne savait ce qui allait se produire. Nous allons voir où arrive cette nouvelle génération, mais c'est extrêmement difficile d'atteindre le niveau d'Eden Hazard" a conclu Tedesco.