Domenico Tedesco analyse ce qui a posé problème à la Belgique en Autriche : "Pourtant, on le savait..."

La Belgique a grandement souffert, mais a empoché les trois points et la qualification en Autriche. Domenico Tedesco, en conférence de presse, est revenu sur cette rencontre.

Surprise à la lecture de la composition de la Belgique en Autriche. Pourtant "en feu" à l'entraînement cette semaine, selon Tedesco, Carrasco débuté sur le banc et Openda a été aligné en pointe avec Romelu Lukaku.

"Notre objectif était d'être compact, de fermer le centre pour défendre sur les ailes. On s'attendait à ce pressing de l'Autriche, c'est pour cela qu'on a opté pour ce 4-4-2 en début de match. On a parfois trop laissé aller, on les a laissés trop faire. Ce n'était pas l'idée, on aurait dû mettre plus de pression sur Danso et Lienhart" lance le sélectionneur des Diables après la rencontre.

Un changement de système qui n'a pas tellement fonctionné. A la pause, le sélectionneur des Diables revient sur ses bases et fait entrer le nouveau joueur d'Al-Shabab. L'Autriche a aussi modifié son système, la Belgique a souffert mais a finalement empoché les trois points et la qualification.

"J'ai aimé voir comment l'équipe a su souffrir pour garder ce résultat. Je savais après le 0-3 que le match n'était pas fini, notamment parce que nos deux milieux de terrain étaient avertis. Il y a le rouge et on commet une erreur sur le 1-3. Une perte de balle puis un superbe but de Laimer. Le stade était fantastique, du début à la fin. Même à 0-3, ils n'ont jamais arrêté de pousser."

© photonews

Alors que beaucoup pensaient le match entériné, les Autrichiens sont parvenus à revenir dans le match après une erreur belge, une carte rouge et un penalty. Pendant la rencontre, Ralf Rangnick a instauré un gros pressing qui a gêné les Diables.

"On est jeunes, très jeunes sur plusieurs positions. Nous avons encore énormément de points d'amélioration. L'un d'eux est le pressing. C'est facile de défendre en un contre un, ça ne l'est pas lorsque nous sommes dans une situation de deux contre trois, voire trois contre quatre. C'est un aspect majeur sur lequel on doit travailler, mais ce n'est pas facile et nous n'avons pas beaucoup de temps, car il y a d'autres aspects à travailler."

Une qualification... et encore deux nouveaux Diables

"Nous sommes sur le bon chemin, ces résultats positifs nous donnent de la confiance. Nous sommes déjà qualifiés pour l'Allemagne et nous allons fêter cela, avant de nous remettre au travail pour essayer de battre la Suède lundi."

Alors que la Belgique souffrait et tentait de garder le résultat, Domenico Tedesco a fait le choix de faire entre deux gamins : Mandela Keita et Arthur Vermeeren, qui ont vécu une première sélection mouvementée mais bénéfique pour la suite de leur apprentissage.

"Je suis très content de leurs débuts, ce n'était certainement pas une situation facile pour les lancer dans le bain. Cela leur montre que nous croyons en eux, ils font du très bon travail à l'Antwerp sous la houlette de Mark Van Bommel. Je sais que j'ai parfois des idées folles, à sélectionner tel ou tel joueur. Mais je ne peux pas en prendre 40, je dois donc faire des choix" a conclu Domenico Tedesco en conférence de presse.