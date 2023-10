Comme chez les Diables, Roberto Martinez veut faire taire les critiques

Qu'on le veuille ou non, Roberto Martinez ne récolte que des résultats positifs. Désormais à la tête de la sélection du Portugal, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges est en passe de sortir d'une campagne qualificative retentissante.

Le jour même de l'élimination en Coupe du monde, Roberto Martinez annonçait sa décision. Le tacticien espagnol décidait de stopper l'aventure chez les Diables Rouges.

La nouvelle avait pris des allures de surprise, alors que son contrat n'avait toujours pas été prolongé. En d'autres termes : il y avait très peu de chances qu'il rempile à la tête de la Belgique.

Il n'empêche que Martinez laissait derrière lui la génération dorée, qu'il aura menée jusqu'à la 3e place de la Coupe du monde 2018, mais aussi vers des échecs assez douloureux, à l'Euro 2021 et (surtout) lors du Mondial qatari.

Une campagne qualificative impressionnante avec le Portugal

Nommé il y a quelques mois à la tête de la sélection du Portugal, Martinez n'a pas manqué ses débuts. En fait, alors qu'il a repris la sélection dans un contexte assez compliqué après le départ de l'iconique Fernando Santos, il a directement réalisé les résultats qu'il fallait.

Les chiffres donnent le tournis : 8 matchs, 8 victoires, 32 (!) buts marqués et seulement 2 encaissés. Il peut être important de noter qu'avant de gagner face à la Slovaquie (3-2), les Portugais n'avaient tout simplement pas encaissé de but, en 7 rencontres.

Dans un groupe certes largement à leur portée, les Lusitaniens n'ont pas fait dans la dentelle, atomisant le Luxembourg (0-6 puis 9-0) et la Bosnie (3-0, 0-5).

Sous le feu des critiques, encore

Pourtant, malgré ces résultats plus que satisfaisants, Martinez a déjà été l'objet de plusieurs critiques au Portugal. Notamment, sa tendance à laisser de côté des jeunes joueurs performants en club, tout en gardant des éléments viellissants.

Nous parlons évidemment de Cristiano Ronaldo, que Martinez a toujours défendu et a décidé de relancer en équipe nationale après ses temps difficiles au Qatar - mis sur le banc et remplacé par Gonçalo Ramos.

Résultat : CR7 s'éclate encore et toujours en sélection, ayant inscrit 9 buts lors de cette campagne. En d'autres termes, Martinez parvient à gérer une telle personnalité pour le bien de l'équipe. Et ça, c'est à saluer.

Il faut également noter que sous son aile, des joueurs à grand potentiel comme Joao Felix performent, et qu'il voit des jeunes comme Vitinha pousser pour plus de temps de jeu. Sa mission n'est au final pas si différente que chez les Diables : intégrer des jeunes, et garder les cadres indispensables.

© photonews

Martinez, de plus grandes ambitions qu'avec la Belgique ?

En 6 ans de mandat chez les Diables Rouges, il ne nous semble pas qu'une fois Martinez avait déclaré qu'il voulait gagner une grande compétition.

Quoiqu'il en soit, ses récentes déclarations ambitieuses quant au prochain Euro en disent long. Martinez semble ainsi confiant en son travail et son groupe. Qui ne le serait pas, après une telle campagne ?

En Allemagne, une chose est sûre : Martinez aura l'occasion de faire taire les critiques le concernant. Et aussi en Belgique, où il semble avoir laissé une certaine touche d'amertume.