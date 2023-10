Thomas Meunier s'exprime après la tragique soirée : "Le pire est probablement à venir"

Dans un contexte hélas familier, le match entre la Belgique et la Suède s'est terminé dans une atmosphère sombre. Les autorités belges ont décidé de suspendre ce match qualificatif pour l'Euro 2024 après qu'une fusillade a éclaté dans la ville de Bruxelles. Deux Suédois ont perdu la vie, victimes d'un individu armé.

L'assaillant a revendiqué son acte dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, déclarant avoir "tué trois Suédois", et a affirmé son allégeance à l'État Islamique. Après la fusillade, l'agresseur s'est enfui, incitant les autorités locales à demander aux habitants de Bruxelles de rester chez eux.

Les joueurs suédois ont quant à eux refusé de reprendre le match après la mi-temps. La décision d'interrompre la rencontre a alors été prise, tandis que les spectateurs sont restés dans l'enceinte du stade Roi Baudouin pendant de longues minutes avant d'être évacués tard dans la soirée. Selon les informations de BFM TV, le suspect a été appréhendé ce matin par la police belge.

Sur les réseaux sociaux, Thomas Meunier a pris la parole pour condamner cette triste attaque, survenue dans un contexte déjà très anxiogène.

And the worst is probably yet to come... let's have a prayer for the victims and the people badly influenced by the wrong teaching of a religion. May God help them to find the right way. #BelgiumForever pic.twitter.com/sEru6R8rIZ