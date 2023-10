🎥 Kasper Schmeichel a encaissé un but...assez spécial

Kasper Schmeichel, le gardien du RSC Anderlecht, est toujours aussi inamovible entre les cages de la sélection nationale du Danemark.

Ce mardi soir, le Danemark se déplaçait sur le terrain de Saint-Marin. Les Danois se sont imposés sur le score de 2-1 face à la modeste sélection, leur permettant de rester à hauteur du leader du groupe, la Slovénie.

La rencontre a vécu un évènement notable. A l'heure de jeu, Saint-Marin a égalisé sur un corner. Kasper Schmeichel, présent dans les cages danoises, n'a rien pu faire sur le tir.

Rien d'exceptionnel, pensez-vous ? Eh bien si. La sélection de Saint-Marin est en effet dernière nation du classement FIFA et n'avait plus marqué...depuis plus de deux ans. Cela explique les célébrations folles après le but, et les réactions l'étant tout autant sur les réseaux sociaux...

EXPLOIT | Saint-Marin a marqué son premier but en qualifications depuis plus de 2ÔłŹ‚É£ ans hier ! ūü•≥ūüáłūüá≤ #SMRDEN pic.twitter.com/DOyjAVNqYJ — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) October 18, 2023

