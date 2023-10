Les déboires financiers sont loin d'être terminés pour ce club belge

Relégué en Challenger Pro League à l'issue de la saison dernière, le KV Ostende avait été épinglé par la Commission des licences.

En avril dernier, la Commission des licences avait soumis le KV Ostende au contrôle permanent de l'Auditorat pour les licences. La Cour des Comptes avait constaté que le club était en défaut de certaines obligations concernant certaines dettes fédérales et des dettes fiscales (TVA).

Le club est parvenu à soumettre les papiers nécessaires. "La commission des licences estime que la preuve de paiement présentée par le club le 10 octobre 2023 permet de conclure que le club remplit désormais ses obligations en matière de contrôle financier", a-t-il été communiqué.

Si le KV Ostende est "en règle au regard de ce contrôle financier", le club attend toujours un repreneur après le départ - plus ou moins effectif - des propriétaires américains. Ces derniers paient toujours les salaires et assument les coûts nécessaires pour maintenir les activités sportives, mais ne veulent plus investir d'argent.