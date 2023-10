Les matchs de Pro League sous haute sécurité, quel impact pour les supporters ?

L'attentat avant le match Belgique - Suède se fera encore ressentir ce weekend. Notre pays est toujours au niveau 3 de menace terroriste, ce qui n'est pas sans conséquences sur la sécurité aux abords des stades.

Quatre jours après Belgique - Suède, la Pro League s'apprête à reprendre ses droits dans un climat à nouveau plus anxiogène. Les tragiques événements de lundi auront des répercussions sur la sécurité mise en oeuvre par la Pro League.

Lorin Parys, le CEO de la Pro League, confirme qu'un dispositif sera adopté : "Nous sommes en contact permanent avec les services de sécurité nationaux et locaux de la Pro League. Il y aura une présence policière plus visible dans et autour des stades, en particulier lors des matches à haut risque" déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Des dispositions qui seront donc adaptées au cas par cas : "Par exemple, pour le match à domicile du RWDM contre Westerlo, un périmètre plus large autour du stade sera utilisé. Mais pour les supporters, l'impact sera minime. Ils ont, comme nos clubs, de l'expérience en la matière, malheureusement, après des menaces terroristes antérieures".