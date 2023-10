Brian Riemer revient sur l'intégration de Théo Leoni : "Je me demandais si j'étais stupide"

Théo Leoni est désormais un élément indispensable du milieu de terrain d'Anderlecht. Brian Riemer l'a inclus dans la sélection et l'a rapidement intégré à l'équipe. Leoni a fait le reste lui-même.

Avec Anderlecht, Théo Leoni est tellement bon qu'il est surprenant que ça soit sa première saison avec les A. "Je pense soudainement à quelque chose que José Mourinho disait lorsqu'il était manager de Chelsea : 'Dans le football moderne, vous pouvez être grand et lent, vous pouvez être petit et rapide, mais vous ne pouvez pas être petit et lent.'

"Leoni est petit et rapide - rapide avec les pieds et rapide avec la tête. Très dynamique aussi. Il est le prototype d'un milieu de terrain moderne", ajoute Brian Riemer en conférence de presse avant la rencontre tant attendue contre le Standard.

Ses qualités étaient exactement ce dont Riemer avait besoin. "Leoni est très bon avec le ballon. C'était un peu le problème lors des premiers matchs... - nous étions trop mauvais avec le ballon. Regardez notre milieu de terrain aujourd'hui : Théo ne perd pas un ballon, Rits n'en perd pratiquement pas, Delaney sait très bien ce qu'il peut et ne peut pas faire... Nous avons désormais plus de maturité sur le ballon."

Et pourtant, il n’a fait sa percée qu’à l’âge de 24 ans. "Je me suis demandé si j'avais été stupide de ne pas faire venir Théo la saison dernière. La réponse honnête est que j'avais des doutes. Cette saison, je l'ai fait entrer lors du premier match à l'Union et Théo m'a enlevé tous mes doutes. Je suis rentré à la maison après le match et je savais : "Ce garçon doit être dans l'équipe."