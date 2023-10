Nouvelle cruelle désillusion pour l'Antwerp !

Opposé au FC Porto en phase de poules de la Ligue des Champions, l'Antwerp s'est incliné 1-3. Les hommes de Mark van Bommel menaient pourtant au score...

Après son 0 sur 6 et sa défaite 2-3 face au Shakhtar après avoir mené 2-0, l'Antwerp voulait se rassurer, voire même se relancer dans cette Ligue des Champions.

Face aux Portugais du FC Porto, le Great Old a bien commencé, se montrant dangereux et tentant de prendre le jeu à son compte. Alhassan Yusuf, remplaçant de Mandela Keita, sera l'un des acteurs préponderants de la soirée côté anversois. Il a d'abord empêché Taremi de faire 0-1, à la 21e.

Une dizaine de minutes plus tard, il a bien suivi une frappe contrée de Janssen pour mystifier Diogo Costa et faire 1-0. Le Bosuil a totalement exulté...

...avant de se refroidir totalement en seconde période ! Dès la 46e, c'est Evanilson qui a surgi et égalisé devant des Anversois médusés et un Vermeeren coupable de la perte de balle qui amène le but.

Porto va ensuite dérouler. Les Portugais vont d'abord se voir refuser un penalty sur une main d'Alderweireld. Avant de marquer le 2e, des oeuvres d'Eustaquio. En 9 minutes, l'Antwerp s'est totalement effondré.

Alderweireld passera tout près de l'égalisation, mais sa reprise de la tête échouera sur la barre. Evanilson, encore lui, fera 1-3 à la 69e et tuera véritablement tout suspens. Le même Evanilson fera même 1-4 en fin de match.

Le Great Old reste bloqué à 0 points en trois matchs. La qualification pour le prochain tour semble désormais impossible. La 3e place, par contre, est encore mathématiquement à leur portée.