Encore des ennuis pour John Textor : les langues se délient sur l'affaire de la "taupe"

John Textor, propriétaire du RWDM, a beaucoup de soucis à se faire du côté de l'Olympique Lyonnais. Arrivé il y a quelques semaines, l'entraîneur Fabio Grosso est déjà fortement contesté.

Selon des informations révélées récemment par RMC Sport, Fabio Grosso ne serait pas respecté par ses joueurs. Certains ne le supporteraient déjà plus. Le coach italien de l'OL a alors réagi, en cherchant à dénicher la "taupe" parmi ses joueurs, et en annulant l'entraînement mardi dernier.

Ce vendredi en conférence de presse, Grosso a tenu à calmer le jeu. Pas le choix, face à la tempête médiatique que subit l'OL. "Je sais ce que les gens qui travaillent avec moi pensent de moi. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion. Les gens qui travaillent avec moi peuvent le dire. Je suis content de ça. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. J'ai voulu parler avec les joueurs. Pour moi, le vestiaire est quelque chose de sacré. Les choses du vestiaire, ça ne doit pas sortir. Je n'aime pas faire du théâtre, j'aime faire mon travail au maximum de mes capacités."

Joueur brésilien peu prépondérant et populaire depuis son arrivée à Lyon, c'est pourtant Luis Henrique qui a été choisi pour épauler Gross ce vendredi devant la presse. "Des choses qui viennent de l’extérieur ne doivent pas entrer dans le groupe. Le coach se sent-il trahi? Moi personnellement, je sais que des choses qui viennent de l'extérieur ne sont pas bonnes pour le club. Nous sommes dans un projet. Si, on est tous dans le même projet, on sera uni pour donner le meileur pour le club. Si on ne gagne pas, beaucoup de choses vont sortir, vraies ou fausses, on ne sait pas. Ça vient de l’extérieur du club."

Henrique est également revenu sur les récentes réactions surprenantes de John Textor sur une possible relégation. "Il est venu nous voir, c’est le président. Il a donné son soutien, il est avec nous."