Philippe Clément n'avait pas convaincu tout le monde aux Rangers

Philippe Clément est devenu le nouvel entraîneur des Glasgow Rangers au terme d'une lutte acharnée avec d'autres noms bien connus. Son choix ne faisait pas forcément l'unanimité chez les conseillers du club.

Ainsi, le légendaire Graeme Souness (70 ans), vainqueur de 3 Coupes d'Europe et 5 titres de champion avec Liverpool et qui a fini sa carrière aux Glasgow Rangers qu'il a ensuite entraînés, n'était pas forcément convaincu par le choix de Philippe Clément.

Dans une interview accordée au Daily Record, l'Écossais explique : "Il y avait eux candidats fantastiques : Frank Lampard et Philippe Clément. La décision finale n'était pas celle que j'aurais prise. Pour moi, Frank avait l'avantage", estime Souness.

"Je crois que Frank a encore beaucoup à apporter. Prendre le job comme il l'a fait à Chelsea allait évidemment être très difficile. Et ce qui s'est passé à Everton ne signifie rien. Est-ce qu'ils vont mieux depuis son départ ? Pas du tout", analyse l'ancien coach des Rangers, de Liverpool ou encore de Galatasaray.

"Donc, je ne pense pas qu'il faille trop critiquer Frank. Et surtout, ce qui me plaisait à son sujet, c'est qu'il voulait vraiment ce job. Il n'a pas besoin d'argent, il veut être un coach à succès", conclut Souness. Auquel on rappellera que Philippe Clément a tourné le dos à l'Arabie Saoudite pour devenir coach des Rangers...