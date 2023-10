Une fois n'est pas coutume : Hein Vanhaezebrouck remercie sa direction

La Gantoise a écrasé Breidablik sur le score de 5-0. Grâce notamment à un Omri Gandelman en pleine forme. Le milieu de terrain israélien s'est mis en évidence, pour le plus grand plaisir d'Hein Vanhaezebrouck.

Omri Gandelman a marqué le 1-0 sur un centre de Sven Kums, a eté impliqué sur le 2-0 sur un tir pour Hugo Cuypers quelques minutes plus tard et a également été impliqué dans le 5-0 sur le but de Gift Orban.

Une belle soirée pour l'Israélien après son carton rouge sévère le week-end dernier lors de la visite du Cercle de Bruge. Hein Vanhaezebrouck a donc pris la parole après coup pour défendre son poulain. Un poulain qu'il a lui-même fait venir cet été, comme on le sait.

"Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'entraîneur, nombreux sont ceux qui trouvent agréable de le qualifier rapidement de transfert raté", a déclaré Vanhaezebrouck à ce sujet. "Et ce, alors que l'entraîneur a surtout réalisé de bons transferts."

Vanhaezebrouck, habitué à critiquer ouvertement la direction de La Gantoise pour sa position sur le marché des transferts, ne pouvait cette fois-ci que se réjouir. "Omri a fait un bon match dans l'ensemble. Il pourrait jouer deux matches parce qu'il ne se fatigue pas et qu'il donne tout de la première à la dernière minute."