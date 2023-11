"Exactement le profil dont nous avions besoin" : Fergal Harkin revient sur l'un des plus beaux coups de l'été au Standard

Hayao Kawabe s'est vite imposé dans le onze de base. Au point de déjà constituer l'une des bonnes affaires de l'été.

Au milieu des Zinho Vanheusden, Moussa Djenepo et autres Steven Alzate, le transfert d'Hayao Kawabe n'est pas celui qui a fait le plus parler cet été au Standard. Mais ses bonnes prestations (3 buts et 2 assists) lui assurent une place dans le onze de Carl Hoefkens.

Fergal Harkin, le directeur sportif des Rouches, révèle que son équipe suivait le Jaoponais depuis un certain temps : "Même lorsqu'il évoluait au Japon, nos scouts avaient déjà un oeil sur lui. Ses deux bonnes saisons en Suisse ont confirmé leurs soupçons qu’il avait les qualités physiques pour être un joueur précieux dans la ligue belge. Il m’a été conseillé, j’ai regardé ses images et j’ai été rapidement convaincu" révèle-t-il au Belang van Limburg.

Harkin peut se féliciter d'avoir recruté le milieu offensif pour à peine 1,5 million en provenance de Wolverhampton : "Hayao était exactement le profil dont nous avions besoin. Un joueur qui pourrait nous aider avec plus de buts avec sa perspicacité, ses passes et sa capacité de marquer. C’est incroyable le nombre de passes clés qu’il a déjà faites cette saison. Le timing et la vitesse de ses balles sont généralement parfaits".