Incroyable : le meilleur jeune dribbleur du monde joue en Belgique, un Belge dans le top 10

Le CIES a publié sa lettre hebdomadaire ce mercredi, et le football belge y est bien représenté. Parmi les meilleurs jeunes dribbleurs d'Europe, plusieurs viennent de Pro League, et un Diable Rouge figure dans le top 10.

La lettre hebdomadaire de l'Observatoire Européen du Football s'est intéressée aux meilleurs jeunes dribbleurs d'Europe, à savoir ceux n'ayant pas encore fêté leur 23e anniversaire, et a établi deux tops : l'un au sein des 5 grands championnats d'Europe, l'autre pour toutes les ligues mondiales (65 ligues analysées).

Antonio Nusa, une folie

Le classement mondial couronne un jeune talent de Jupiler Pro League : Antonio Nusa (18 ans), la sensation du Club de Bruges, est le meilleur jeune dribbleur du monde, et de très loin puisqu'il compte un indice de 5,17 (l'indice calcule la fréquence des dribbles réussis en championnat, le taux de réussite des dribbles tentés et le niveau sportif des matchs disputés), avec 10,9 dribbles en moyenne par 90 minutes.

© photonews

Un chiffre fou : le second au classement, Luis Guilherme (17 ans), de Palmeiras, a un indice de 4,04 avec 6,6 dribbles en moyenne par 90 minutes. Le podium est complété par un autre grand talent brésilien, Wesley Gassova (18 ans), de Corinthians, avec "seulement" un indice de 3,72 pour 8,7 dribbles par match mais seulement 50% de réussite (contre 64% et 72% pour les deux premiers).

Johan Bakayoko, le n°1 belge

Plus bas au classement, le premier Diable Rouge à faire son apparition est Johan Bakayoko (20 ans). L'ailier du PSV Eindhoven est 6e du classement général avec un index de 3,45 pour 7,1 dribbles par 90 minutes. Bakayoko compte un taux de réussite de 63% dans ses dribbles.

Il faut ensuite descendre bien plus bas pour retrouver un joueur du championnat de Belgique, et Belge de surcroît : Malick Fofana (18 ans) est 17e du classement avec un indice de 2,95 et 6 dribbles par match pour 66% de taux de réussite avec La Gantoise.

Charles De Ketelaere, meilleur Diable du top 5 européen

Le classement du big 5 européen (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) présente des chiffres plus modestes, qui prouve qu'il est plus difficile de réussir des dribbles dans des compétitions plus relevées. Ainsi, le n°1 de ce classement, Lamine Yamal (16 ans), la pépite du FC Barcelone, n'est que 7e au classement général, avec un indice de 3,18 pour 56% de dribbles réussis par match.

Il devance Gabriel Martinelli (22 ans) et son indice 3,16 avec Arsenal, et Luca Koleosho (19 ans) qui brille avec le Burnley de Vincent Kompany (indice de 3,05). Il faut ensuite descendre à la 23e place du classement au sein du top 5 européen pour tomber sur un Belge : Charles De Ketelaere (22 ans) et son indice de 1,81 avec l'Atalanta Bergame.

Mais où est Jérémy Doku ?

Les plus attentifs auront remarqué l'absence très étonnante de Jérémy Doku, fréquemment cité parmi les meilleurs dribbleurs d'Europe et du monde. Il y a peut-être une explication très simple à cela : le joueur de Manchester City ne remplit pas les critères pour être pris en compte.

En effet, le CIES a pris en compte les joueurs comptant 450 minutes de jeu en championnat cette saison, et aucun joueur apparaissant dans le classement n'est représenté pour ses chiffres au sein de deux clubs différents. Doku compte 407 minutes avec Manchester City et 111 avec Rennes : additionnées, ces minutes lui permettraient d'intégrer l'analyse, mais le CIES n'a tenu compte que des minutes avec Manchester City.

La lettre hebdomadaire du CIES dans son intégralité est à consulter ici.