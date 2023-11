Marouane Fellaini va-t-il faire un retour inattendu en Belgique ? "Il va jouer un rôle important dans notre club"

Marouane Fellaini évolue en Chine depuis plusieurs années maintenant, et rien ne semble indiquer qu'il rejouera un jour en Belgique. Mais il pourrait bien s'impliquer au sein de notre football.

Alors que les supporters du Standard croient encore à un retour, dans les années à venir et peut-être même - qui sait - dès l'été prochain, d'Axel Witsel, il est un nom qu'on ne cite plus vraiment par chez nous : celui de Marouane Fellaini. L'ex-Diable Rouge aura 36 ans à la fin du mois, et est encore sous contrat jusqu'en 2025 en Super League chinoise.

En 2019, quand il quitte Manchester United pour le Shandong Luneng (depuis devenu Shandong Taishan), Fellaini a signé un contrat particulièrement lucratif : on estime ainsi son salaire entre 10 et 14,5 millions d'euros par an. C'est bien sûr incomparable aux salaires qui sont actuellement payés en Arabie Saoudite, par exemple, où même le 10e joueur le mieux payé du championnat touche près du double.

Mais pour un joueur en fin de carrière, dont le statut n'est plus ce qu'il était et qui ne peut plus rêver à un transfert au top, c'est une montagne d'argent. Et Fellaini n'a même pas subi la baisse d'attractivité du football chinois : son contrat a été signé avant que le plafond salarial soit mis en place en Super League, ce qui veut dire qu'il continue à être payé au taux prévu initialement.

Autant dire que Marouane Fellaini a tout intérêt à aller au bout de son contrat, et qu'aucun club belge ne pourrait lui offrir des émoluments même vaguement comparables. Les dernières rumeurs dataient de 2021, quand il était cité à l'Antwerp encore dirigé par Luciano D'Onofrio.

La retraite, puis... un rôle de dirigeant pour Fellaini ?

Le plus plausible est que l'ex-Diable Rouge finisse sa carrière en Chine, puis fasse... ce qu'il veut, "mis à l'abri", comme le veut l'expression consacrée, par des années de contrat juteux. Et en attendant, il a déjà des billes en Belgique, puisque Fellaini a investi aux Francs-Borains, dont il est devenu ambassadeur et actionnaire l'été dernier.

À en croire Georges-Louis Bouchez, président du RFB, cet investissement n'est pas qu'un coup de pub pour celui qui a été formé dans le Borinage avant d'exploser au Standard. "Marouane est dans la dernière ligne droite de sa carrière en Chine et une fois que celle-ci sera terminée, il pourra s'investir encore plus dans notre club", assure Bouchez dans Het Nieuwsblad.

On ignore si cette déclaration de "GLB" est un voeu pieux ou se base sur une promesse faite par un Marouane Fellaini fort mystérieux ces dernières années. Mais du côté de Sclessin, on serait bien sûr fort déçu que l'ancienne coqueluche du Standard et des Diables fasse son grand retour belge... ailleurs qu'à Liège.