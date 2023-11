Ce joueur décide de prendre ses distances avec la presse

Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur Pierre Dwomoh. Le jeune milieu de terrain du RWDM a décidé de se protéger des journaux d'ici la fin 2023.

Exclu du noyau A de l'Antwerp, prêté à Braga et au KV Oostende, plus sélectionné avec les équipes de jeunes de la Belgique...A seulement 19 ans, beaucoup de choses se sont déjà passées dans la jeune carrière de Pierre Dwomoh.

Dwomoh se porte bien au RWDM et a été sollicité à plusieurs reprises par les observateurs du club pour une interview. A chaque fois, l'attaché de presse a refusé. En effet, Dwomoh ne veut pas parler à la presse écrite avant la fin de l'année 2023.

Contre l'Olympic Charleroi en Coupe de Belgique, il n'était pas titulaire et a tenu à réagir devant la caméra. "Non, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été titularisé. Je n'ai pas eu d'explication et je n'en ai pas demandé. Après tout, je respecte le choix de l'entraîneur. Il a peut-être voulu me donner un peu de repos avant le match important contre Courtrai samedi prochain."