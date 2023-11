"Si on voit qu'on a quelques problèmes..." : la porte ouverte à un retour de Toby Alderweireld chez les Diables ?

Comme plusieurs Diables, Toby Alderwiereld a pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde. Sauf que lui ne serait pas contre un retour.

Comme la saison passée, Toby Alderweireld est le leader de la défense de l'Antwerp et affiche encore à 34 ans un niveau plus qu'appréciable. Dans une interview au Laatste Nieuws, il avait évoqué les rumeurs d'un retour en sélection, confirmant qu'il serait difficile de dire non si Domenico Tedesco le rappelait en mars.

Confronté à ses propos par la Dernière Heure, le sélectionneur n'a pas fermé la porte : "J’ai lu cette interview. C’est un super joueur. Ne pas avoir joué les qualifications n’est pas un problème en soi. Mais il a pris sa retraite internationale. On avait bien compris et respecté ses raisons à l’époque. Si on voit qu’on a quelques problèmes en avril ou en mai, à l’approche de l’Euro, on pourrait envisager de rappeler Toby".

Tedesco rappelle toutefois que les jeunes joueurs qui l'ont remplacé méritent du crédit. Entre ceux qui invoquent la nécessité de son retour suite aux situations compliquées de Wout Faes (pas très rassurant et évoluant en Championship) ou Ameen Al-Dakhil, et ses détracteurs pointant le manque de vitesse d'une défense Alderweireld - Vertonghen, le combat risque encore de faire rage pendant plusieurs mois.