Surprise pour les binationaux avec le Maroc

Le sélectionneur Walid Regragui a l'habitude de faire appel à plusieurs joueurs ayant également la nationalité belge. Mais cette fois-ci, pas de Selim Amallah, Ibrahim Salah ou encore Benjamin Bouchouari.

Bilal El Khannouss (Genk) est dans la liste, tout comme Ismael Saibari. C'est également le cas du joueur de La Gantoise, Tarik Tissoudali.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا



🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH