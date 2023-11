🎥 Furieux, Jurgen Klopp interrompt sa conférence de presse dans des circonstances invraisemblables

Après le superbe exploit de sa superbe victoire contre Liverpool - qui met l'Union en danger pour la suite de son parcours en Europa League -, Toulouse a célébré intensément devant son public.

Les joueurs et le staff de Liverpool avaient quant à eux la mine des mauvais jours. Darwin Nunez a notamment refusé de serrer la main au Toulousain Frank Magri.

En conférence de presse d'après-match, Jurgen Klopp a été interrompu par les chants des joueurs et fans de Toulouse. Ce qu'il n'a particulièrement pas apprécié.

"Qui a eu l’idée d’organiser la conférence de presse ici ? Ce serait intéressant de savoir… wow", s'est énervé le tacticien allemand, comme on peut le voir dans cette séquence.

"Who had the idea to do the press conference here?" đŸ€”



Jurgen Klopp was left furious after his post-match press conference was interrupted by Toulouse's celebrations 👇 pic.twitter.com/YGMOf5gzso