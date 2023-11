Lois Openda sait désormais pourquoi il est performant

L'ancien attaquant du Club de Bruges et du Racing de Lens fait un début de saison exceptionnel du côté de Leipzig.

Loïs Openda fait sensation au RB Leipzig en Allemagne. Le Diable Rouge ne rencontre aucun problème d'adaptation au sein du club allemand et marque régulièrement. Ce n'était pas toujours le cas, a révélé Openda.

Le Diable Rouge n'était pas toujours aussi confiant. ''Le début de ma carrière au Club Bruges a été difficile. Je suis arrivé en tant que jeune dans un groupe de professionnels et je me demandais ouvertement si j'étais assez bon pour jouer avec eux'', a déclaré Openda à Sporza. Cependant, à Leipzig, Openda n'a plus du tout de doutes. ''Mais maintenant, je n'ai plus de doutes. Parfois, j'ai même un pressentiment avant un match. Je me réveille et je dis : "Aujourd'hui, je vais marquer"'', ajoute l'attaquant.

Le Diable Rouge a marqué pas moins de 9 buts en 11 matchs de Bundesliga et a également délivré 2 passes décisives pour le RB Leipzig.